Близнецы от умершей любимицы. Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд – клонировала свою собаку Саманту. Любимица звезды умерла в прошлом году от старости. Певица обожала ее, брала с собой на ток-шоу и концерты. Количество фотографий Саманты в соцсетях нечего и считать. Перед смертью у животного взяли клетки для клонирования. Как результат – у Барбры Стрейзанд сейчас двое абсолютно одинаковых щенков . Сама она рассказала, что характеры у малышей совершенно разные. И цвета глаз Саманты, по крайней мере пока, они не унаследовали , но, возможно, он изменится, когда щенки повзрослеют.

Мы также писали о том, чем клонирование грозит человечеству и почему, несмотря на успехи, китайские ученые не намерены проводить опыты на человеке. Первое успешное клонирование млекопитающего произошло в 1996 году.

Ранее в Китае впервые смогли клонировать обезьян. Ученые впервые успешно клонировали двух обезьян, используя усовершенствованный метод клонирования овечки Долли. Это достижение принадлежит группе генетиков из Китайской академии наук в Шанхае.



