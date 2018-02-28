Барбра Стрейзанд клонировала свою собаку

Сегодня, 13:14

Сейчас у звезды двое одинаковых щенков


Близнецы от умершей любимицы. Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд – клонировала свою собаку Саманту. Любимица звезды умерла в прошлом году  от старости. Певица обожала ее, брала с собой на ток-шоу и концерты. Количество фотографий Саманты в соцсетях нечего и считать. Перед смертью у животного взяли клетки для клонирования. Как результат  – у Барбры Стрейзанд сейчас двое абсолютно одинаковых щенков . Сама она рассказала, что  характеры у малышей совершенно разные. И цвета глаз Саманты, по крайней мере пока, они не унаследовали , но, возможно, он изменится, когда щенки повзрослеют.

Мы также писали о том, чем клонирование грозит человечеству и почему, несмотря на успехи, китайские ученые не намерены проводить опыты на человеке. Первое успешное клонирование млекопитающего произошло в 1996 году. 

Ранее в Китае впервые смогли клонировать обезьянУченые впервые успешно клонировали двух обезьян, используя усовершенствованный метод клонирования овечки Долли. Это достижение принадлежит группе генетиков из Китайской академии наук в Шанхае. 
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"Сегодня"

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