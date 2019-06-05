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"Я всегда права": ТОП цитат Барбары Брыльской

5 июня Барбара Брыльска отмечает 78-й день рождения

Анна Ковпак
Сегодня, 13:22
Барбара Брыльска отмечает 78-й день рождения
Барбара Брыльска отмечает 78-й день рождения

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска сегодня, 4 июня, празднует 78-летие. Ко дню ее рождения "Сегодня" собрали ТОП лучших цитат Барбары Брыльской.

Цитаты Барбары Брыльской:

  1. Я никогда не скандалю. Скандал — это когда ты неправа. А я всегда права.
  2. Я смотрю на сегодняшний день и стараюсь не забегать дальше будущей недели. Я приучила себя жить тем, что имею сейчас.
  3. Старость – это трагедия и, как говорит моя мама, большое свинство.
  4. Я не коллекционировала мужчин, я их любила.
  5. Главное что в любви? Встретиться.
  6. Со стороны кажусь холодной и неприступной. Дистанция нужна, чтобы не пускать в душу посторонних.
  7. Без доброго нет злого. Иначе не с чем сравнить.Ты не сможешь оценить счастлив ты или нет, если ты не страдаешь.

Что известно о Барбаре Брыльской?

Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Фото: Instagram

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года в местечке Скотники возле г. Лодзь. Примечательно, что свою первую, хоть и эпизодическую роль, она сыграла в возрасте 15 лет в фильме "Галоши счастья". После окончания Варшавской высшей школы театра, кино и телевидения получила свою первую крупную роль в фильме "Их будний день" в 1963 году.

При этом большую славу Брыльской принесла роль Нади в фильме "Ирония судьбы", снятом в 1975 году. Позже она сыграла в фильме "Ирония судьбы. Продолжение", снятом в 2007 году.

У Брыльской есть 34-летний сын Людвиг. Старшая дочь — актриса и модель Барбара Космаль трагически погибла в автокатастрофе в Бжезинах 15 мая 1993 года.

Ранее мы собрали в подборке лучшие роли польской актрисы Барбары Брыльской.

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Источник: Сегодня
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