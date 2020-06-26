Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу – СМИ

73-летний продюсер проходил лечение в клинике Москвы

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который в начале июня 2019 года отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", попал в психиатрическую больницу.

По информации Telegram-канала Mash, 73-летний продюсер проходил лечение в клинике Москвы, но оттуда в пятницу, 26 июня, его увезла скорая помощь в психиатрическую больницу.

Продюсер Бари Алибасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Сейчас Алибасов находится в нестабильном состоянии из-за принимаемых лекарственных препаратов. По информации СМИ, врачи его осмотрели и решили отправить в психиатрическую клинику.

Смотрите видео, как Бари Алибасов прямо на сцене отрезал штанину своему подопечному:

Отметим, что сразу после отравления Бари Алибасов принял участие в шоу "Привет, Андрей!", где сделал скандальное заявление. По словам Алибасова, его хотели отравить. Об этом сообщает "Стархит". "Я вышел оттуда, где меня пытались отравить и убить", – ответил Бари на вопрос, почему он так рано покинул больницу.

Находясь в больнице, Бари Алибасов переписал завещание. Всю свою недвижимость артист завещал сыну – Бари Алибасову-младшему.

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