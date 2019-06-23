Бари Алибасов рассказал, как чувствует себя после выписки

Продюсер опроверг слухи, которые ходят о нем в сети

Бари Алибасов Фото: Instagram

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который в начале июня отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы.

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Так, лидер "На-На" заявил, что чувствует себя хорошо. В коротком ролике, опубликованном каналом Mush продюсер также назвал слухи, о том, что Алибасов голодает, "чушью собачьей".

"Я здоров и чувствую себя прекрасно. Я ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... У меня прекрасно все", – сказал продюсер.

К слову, в субботу, 22 июня, Бари Алибасов принял участие в шоу "Привет, Андрей!", где сделал скандальное заявление. По словам Алибасова, его хотели отравить. Об этом сообщает Стархит. "Я вышел оттуда, где меня пытались отравить и убить", – ответил Бари на вопрос почему он так рано покинул больницу.

Напомним, что находясь в больнице Бари Алибасов переписал завещание. Всю свою недвижимость артист завещал сыну – Бари Алибасову-младшему.

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