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Бари Алибасов в больнице: последние новости

Продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Бари Алибасов в больнице в тяжелом состоянии
Бари Алибасов в больнице в тяжелом состоянии
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Известный российский продюсер Бари Алибасов пребывает в больнице в тяжелом состоянии. Отметим, сегодня ему исполняется 72 года. Вчера некоторые СМИ сообщили, что Бари Алибасов умер, однако представители продюсера опровергли эту информацию. Вскоре появилась информация о том, что Бари Алибасов в коме, но официального подтверждения тоже нет.

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Известно, что пока Бари Алибасову дают обезболивающие препараты, а спустя три дня медики примут решение, нужна ли операция. Это подтвердил участник группы "На-На" Владимир Левкин новостному агентству "Москва".

"У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", – заявил Левкин.

Бари Алибасов в реанимации
Бари Алибасов в реанимации
Фото: Instagram

Еще один участник группы Владимир Политов также не стал комментировать информацию о том, что Бари Алибасов упал в кому.

"Появившуюся в интернете информацию о коме я прокомментировать не могу, не знаю. Состояние тяжелое", – сообщил Политов.

Отметим, рядом с Бари Алибасовым сейчас находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина

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