Бари Алибасова не могут вывести из комы – СМИ

Бари Алибасов пребывает в реанимации в тяжелом состоянии

Бари Алибасов в реанимации Фото: Instagram

На прошлой неделе стало известно, что популярный российский продюсер, 72-летний Бари Алибасов, попал в больницу в результате отравления. Мужчина по ошибке выпил средство для промывания труб, приняв его за простую воду. В течение пяти дней врачи борются за жизнь продюсера, однако его состояние остается тяжелым.

Узнайте подробности госпитализации Бари Алибасова:

Ранее сообщалось, что медики готовят Бари Алибасова к операции, однако прежде, чем ее провести, необходимо дождаться стабилизации его состояния. В течение нескольких дней этого не происходит, а сегодня, 10 июня, появилась информация о том, что Бари Алибасов уже четыре дня пребывает в медикаментозной коме. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому...".

Так, по данным СМИ, Бари Алибасов должен был пробыть в состоянии медикаментозного сна двое суток, но в результате врачи не могут вывести его из этого состояние уже четвертый день. Один из медиков утверждает, что Бари Алибасов, если и выйдет из сна, то уже никогда не сможет глотать из-за тяжелого поражения пищевода.

Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина Фото: instagram.com/alibasov_nana

Отметим, находясь в больнице, Бари Алибасов переписал завещание. Рядом с ним постоянно пребывает его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее мы писали, что семья Бари Алибасова будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Именно его российский продюсер выпил вместо воды.

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