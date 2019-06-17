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Бари Алибасова выписали из больницы – СМИ

Сын продюсера сообщил, что Алибасов идет на поправку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Российский артист Бари Алибасов, который 4 июня был срочно госпитализирован, вышел из больницы. По словам сына продюсера группы "На-На", сейчас Алибасов чувствует себя лучше, пишут российские СМИ.

Также смотрите видео: Бари Алибасов был при смерти

Напомним, что 11 июня 72-летний Бари Алибасов вышел из комы. В настоящее время медики настаивают на том, чтобы оставить Бари Алибасова в клинике до его полного восстановления. СМИ отмечают, что на реабилитацию артиста хотят отправить в Казахстан. "Там в горной местности воздух лучше. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", – прокомментировал сын Алибасова.

"Бари Алибасова выписали из больницы. Сейчас он и его супруга Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина готовятся к отправке в Казахстан на частном самолете. Об этом сообщил Вадим Горжанкин", – позже передал телеграм-канал Mash.

Ранее мы писали, что у Бари Алибасова сбежал кот. Питомец исчез во время пресс-конференции в квартире артиста. Родственники музыканта пообещали в качестве вознаграждения денежное вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто поможет найти Чучу.

Спустя несколько дней кота нашли. Все это время он тусовался в ближайшем Кунг-Фу центре. Чучу приютили, дождались хозяев и вернули назад. От награды отказались.

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