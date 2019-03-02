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"Буде дуже невдобно": Сергей Притула пообещал шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение"

Ведущий Нацотбора ответил на слова продюсера Михаила Ясинского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:37
Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: instagram.com/siriy_ua

Скандал вокруг того, что Украина не будет принимать участия в "Евровидении 2019" не утихает до сих пор. Словесные перепалки недавно произошли в соцсети между ведущим Нацотбора на "Евровидение" Сергеем Притулой продюсером Михаилом Ясинском. Притула пообещал тайные подробности закулисья отборочного этапа.

Переписка произошла на Facebook-странице Ясинского, который продюсирует Олю Полякову, Макса Барских и других артистов.

"Встречайте новую "жертву режима", – написал в соцсети Ясинский, имея в виду решение MARUV отказаться от участия в Евровидении, а наряду с этим отметил, что его подопечная TAYANNA поступила правильно, также отказавшись от участия в Нацотборе. Решение TAYANNA Ясинский объяснил "токсичностью" конкурса "для психики артиста". На это и отреагировал и Сергей Притула.

"Отказ от участия в проекте из-за его токсичности? Психика артиста? Бугагага! Давайте дождемся спецвыпуска "Небачене Эвробачення". Там всплывут очень интересные смс к продюсерам Нацотбора с требованиями гарантий для одной артистки и ценником по другой. Будет очень неудобно", – написал ведущий.

Продюсер предположил, что речь идет об Оле Поляковой, которая признавалась ранее, что согласилась бы на участие в Нацотборе за 50 тысяч долларов.

"Ты про это? Так ни для кого не секрет – все звучало открыто. Но после этого отбора это не интересно даже за еще большие деньги. Подобного дна надо успеть достичь", – отметил продюсер.

Напомним, Нацотбор на "Евровидение" выиграла певица MARUV. Однако,  по словам артистки, она не смогла поехать на "Евровидение 2019" из-за кабальных условий договора. НОТУ обнародовала пункты договора, который должен подписать представитель Украины на конкурсе.

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Сергей Притула нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 Михаил Ясинский
Источник: Сегодня
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