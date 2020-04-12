Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бекхэмы, Обама и Тунберг: как западные знаменитости поздравляют с католической Пасхой

12 апреля католики всего мира отмечают самый большой христианский праздник

Инна Петрова
Сегодня, 15:12

12 апреля католики всего мира отмечают самый большой христианский праздник – Пасху. Смотрите, как Виктория и Дэвид Бекхэм, Грета Тунберг и Мишель Обама и другие поздравляют с этим светлым днем в нашей подборке.

Отметим, что в этом году Пасху, как и другие праздники, во всех странах отмечают по-особенному. Из-за пандемии коронавируса люди вынуждены находиться на самоизоляции, не встречаться с близкими и держать дистанцию.

Однако даже карантин не отнял у селебритис праздничный дух. Так, Виктория Бекхэм поделилась архивной пасхальной фотографией своей 8-летней дочери Харпер. "Мои мысли со всеми в это очень особое Пасхальное воскресенье", – написала дизайнерка в посте.

INSTAGRAM

Супруга Тома Хэнкса – Рита Уилсон, которая недавно переболела коронавирусом, опубликовала вот такой праздничный пост.

INSTAGRAM

"Счастливой Пасхи. Даже не имея возможности пойти в церковь вы все равно можете почувствовать Пасху вокруг себя. Будьте в безопасности", – написала она.

Мишель Обама поделилась архивными снимками с празднования Пасхи в социальной сети. Бывшая первая леди США отметила, что она, как и большинство людей по всему миру, пересмотрели свою жизнь и сейчас вынуждены использовать онлайн-технологии вместо привычных встреч с родными или церковной службы.

INSTAGRAM

"В этом году я ощутила новое чувство благодарности за все незначительные моменты, которые я воспринимала как должное. И я знаю, что многие из вас также пытаются сделать все возможное, чтобы получить новые воспоминания, например, посещать церковь в Интернете или делить воскресный ужин во время видеочата с родными", – написала Мишель.

17-летняя экоактивистка Грета Тунберг напомнила фолловерам о важности самоизоляции. "Счастливой Пасхи! Надеюсь, вы все в безопасности и заботитесь друг о друге", – написала девочка в Instagram.

INSTAGRAM

На сайте Сегодня.Lifestyle вы можете найти поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Все будет хорошо: что политики желают украинцам на Пасху и Вербное воскресенье Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник Ураїна вдома: ведущие телеканала «Украина» рассказали, как будут праздновать Пасхальные праздники на карантине
Мишель Обама Виктория Бекхэм Грета Тунберг Пасха 2020
Реклама

Новости партнеров

Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Ані Лорак показала обличчя зблизька після пластики (фото)
Ані Лорак показала обличчя зблизька після пластики (фото)
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Популярные статьи

Сегодня, 12:49Food

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

Сегодня, 12:14Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:48Events

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 11:40Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Сегодня, 10:13Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Сегодня, 09:08Fun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

Сегодня, 07:01Food

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

Сегодня, 05:00Food

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 01:08Fun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:48Fun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

Вчера, 14:25Fun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

10 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

10 апреляFood

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

9 апреляFun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

9 апреляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

9 апреляFood

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Новости партнеров

Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака