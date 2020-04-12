Бекхэмы, Обама и Тунберг: как западные знаменитости поздравляют с католической Пасхой

12 апреля католики всего мира отмечают самый большой христианский праздник

12 апреля католики всего мира отмечают самый большой христианский праздник – Пасху. Смотрите, как Виктория и Дэвид Бекхэм, Грета Тунберг и Мишель Обама и другие поздравляют с этим светлым днем в нашей подборке.

Отметим, что в этом году Пасху, как и другие праздники, во всех странах отмечают по-особенному. Из-за пандемии коронавируса люди вынуждены находиться на самоизоляции, не встречаться с близкими и держать дистанцию.

Однако даже карантин не отнял у селебритис праздничный дух. Так, Виктория Бекхэм поделилась архивной пасхальной фотографией своей 8-летней дочери Харпер. "Мои мысли со всеми в это очень особое Пасхальное воскресенье", – написала дизайнерка в посте.

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Супруга Тома Хэнкса – Рита Уилсон, которая недавно переболела коронавирусом, опубликовала вот такой праздничный пост.

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"Счастливой Пасхи. Даже не имея возможности пойти в церковь вы все равно можете почувствовать Пасху вокруг себя. Будьте в безопасности", – написала она.

Мишель Обама поделилась архивными снимками с празднования Пасхи в социальной сети. Бывшая первая леди США отметила, что она, как и большинство людей по всему миру, пересмотрели свою жизнь и сейчас вынуждены использовать онлайн-технологии вместо привычных встреч с родными или церковной службы.

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"В этом году я ощутила новое чувство благодарности за все незначительные моменты, которые я воспринимала как должное. И я знаю, что многие из вас также пытаются сделать все возможное, чтобы получить новые воспоминания, например, посещать церковь в Интернете или делить воскресный ужин во время видеочата с родными", – написала Мишель.

17-летняя экоактивистка Грета Тунберг напомнила фолловерам о важности самоизоляции. "Счастливой Пасхи! Надеюсь, вы все в безопасности и заботитесь друг о друге", – написала девочка в Instagram.

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На сайте Сегодня.Lifestyle вы можете найти поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки.

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