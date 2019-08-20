Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Белее белого: как правильно носить светлую одежду

С чем сочетать белые вещи – советы стилиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55

Белее белого! Как правильно носить светлую одежду и сколько ее надо стирать, чтобы иметь безупречный вид. Корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина разузнала секреты у украинских модниц.

О том, как светлая одежда за день превращается в темную, рассказывает "Сегодня" журналистка Юлия Дронник.

"Летом это, во первых, мошки – ты в белом, и все мошки, которые были в районе, были на мне. К тому же в воздухе много пыли, а в транспорте редко убирают. Вечером ты едешь в машине и думаешь, что, видимо, работал в поле среди грязи", – рассказывает Юлия.

В украинских городах любители белого должны быть готовы к ежедневной стирке. Дизайнеры всего мира ломают голову – как сделать такой белый, чтобы не пачкался. Эти, например, джинсы, которые содержат "секретную технологию", отталкивающую грязь.

Читайте также:
Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

От снежно-белого до слоновой кости – расспросим стилистов, как носить одежду светлого цвета. Ольга Шаповалова демонстрирует, как создавать модные образы из белых вещей. Первый – с шортами:

"Иногда все же белый цвет дать лучше в оттенки, плюс – он выглядит дороже. Грубый джинс белый и полупрозрачная тонкая ткань на блузке с выбитыми дырочками дают ощущение игры разных фактур. И тогда образ становится современным. С белым также гармонично сочетаются цвета неба и зелени, дают образ элегантности, образ дорогой путешественницы", – говорит персональный стилист. 

Для тех, кто переживает за снежную чистоту белого, есть компромисс – молочно-белый оттенок. Подойдет даже в загрязненном городе.

Также ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать одежду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Антитренды в одежде 2019: что не стоит покупать на скидках Нескучный тренд тай-дай: как сделать необычную футболку дома Как одеться стильно и дешево к лету: эксперимент "Сегодня"
мода одежда стиль вещи
Реклама

Новости партнеров

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"