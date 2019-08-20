Белее белого: как правильно носить светлую одежду

С чем сочетать белые вещи – советы стилиста

Белее белого! Как правильно носить светлую одежду и сколько ее надо стирать, чтобы иметь безупречный вид. Корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина разузнала секреты у украинских модниц.

О том, как светлая одежда за день превращается в темную, рассказывает "Сегодня" журналистка Юлия Дронник.

"Летом это, во первых, мошки – ты в белом, и все мошки, которые были в районе, были на мне. К тому же в воздухе много пыли, а в транспорте редко убирают. Вечером ты едешь в машине и думаешь, что, видимо, работал в поле среди грязи", – рассказывает Юлия.

В украинских городах любители белого должны быть готовы к ежедневной стирке. Дизайнеры всего мира ломают голову – как сделать такой белый, чтобы не пачкался. Эти, например, джинсы, которые содержат "секретную технологию", отталкивающую грязь.

От снежно-белого до слоновой кости – расспросим стилистов, как носить одежду светлого цвета. Ольга Шаповалова демонстрирует, как создавать модные образы из белых вещей. Первый – с шортами:

"Иногда все же белый цвет дать лучше в оттенки, плюс – он выглядит дороже. Грубый джинс белый и полупрозрачная тонкая ткань на блузке с выбитыми дырочками дают ощущение игры разных фактур. И тогда образ становится современным. С белым также гармонично сочетаются цвета неба и зелени, дают образ элегантности, образ дорогой путешественницы", – говорит персональный стилист.

Для тех, кто переживает за снежную чистоту белого, есть компромисс – молочно-белый оттенок. Подойдет даже в загрязненном городе.

Также ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать одежду.

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