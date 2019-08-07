Белла Хадид снова рассталась с певцом The Weeknd: все подробности

Расстояние между звездами стало яблоком раздора

Белла Хадид и певец The Weeknd Фото: Getty Images

Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид снова разошлась со своим бойфрендом – знаменитым певцом The Weeknd. 22-летняя манекенщица уже второй раз разрывает отношения с Эйбелом Маккоеном.

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По информации издания "E! Online", причиной расставания послужило расстояние между звездной парой, ведь у Беллы Хадид и Макконена плотный график в разных точках мира. Пока у звезд на первом плане – карьера, из-за чего влюбленные часто ссорились и мало проводили вместе времени.

"Сейчас они находятся в разных местах, физически и мысленно. Белла готовится к работе на Неделе моды, а Эйбел работает над музыкой и своим будущим актерским дебютом. В последнее время они часто ссорились", – рассказал собеседник издания.

Последний общий выход Беллы Хадид и The Weeknd состоялся еще весной 2019.

Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. Недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.

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