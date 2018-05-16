Белла Хадид снялась для глянца и рассказала о том, почему ее считают злой

Модель украсила обложку американского Harper's Bazaar

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Лицом июньского номера Harper's Bazaar стала 21-летняя супермодель Белла Хадид. Интересно, что интервью для выпуска взяла у Беллы ее старшая сестра Джиджи.

Публикация от Sølve Sundsbø (@solvesundsbostudio) 14 Май 2018 в 8:25 PDT

На вопрос сестры о том, что по мнению Беллы может удивить всех, модель ответила: "То, что я у меня ни дня не проходит без улыбки. Люди всегда говорят, что у меня одинаковое выражение лица. Но они не понимают, что я так выгляжу потому, что фотографы на съемочной площадке всегда заставили меня выглядеть "скучно" или "очень беззаботно". На самом деле ведь все не так. Ты знаешь меня, конечно, всю жизнь, (обращается к Джиджи- ред.). И с детства я всегда улыбаюсь", – поделилась Белла.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Также Джиджи поинтересовалась у сестры, как она реагирует на негативные комментарии в сети: "Какое-то время я много сражалась – с собой, с людьми в Интернете, и это меня сбило. Когда люди говорят: "О, она выглядит такой злой", а мне хотелось бы сказать: "Может быть, у меня был плохой день! Или, может быть, я только что плакала". Вы никогда не знаете, что происходит с людьми на самом деле", – объяснила Белла.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Модель также рассказала о своем отношении к папарацци: "Люди видят лишь фрагменты нашей жизни. Например, фото, которые делают папарацци, когда мы выходим из дому. Знаете, как это странно? Выходить из своего дома, а тебя ждет 40 незнакомцев и им еще нужно улыбаться", – пожаловалась звезда.

Напомним, Белла Хадид отправилась в Шанхай на мероприятие, устроенное брендом Dior.

Ранее сестра Беллы Джиджи Хадид украсила обложку майского выпуска итальянского Vogue. Поклонники модели не узнали ее на фото.

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