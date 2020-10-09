Белле Хадид – 24! Мы собрали ее самые сексуальные фото

Модель считается одной из самых красивых знаменитостей в мире

Мы уже рассказали, как американская модель Белла Хадид отметила свой день рождения – звезде сегодня исполнилось 24!

А теперь мы специально собрали самые сексуальные фото Беллы, ведь не зря же она считается самой красивой знаменитостью в мире – ее лицо, согласно математическим расчетам по формуле "золотого сечения", приближено к идеалу.

Да тут не только лицо, но и фигура у Беллы – просто огонь! Смотрим фото, вдохновляемся и завтра же идем на пробежку (и никакого мучного)!

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Недавно Белла в прозрачном красном платье решила искупаться в бассейне, а ее сестра Джиджи Хадид сняла это все на камеру. Чего только не сделаешь ради классной фотосессии!

Беллу Хадид признали самой красивой знаменитостью в мире! Подробности – в видеосюжете:

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