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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в новом кровавом проекте Ридли Скотта

Актеры не только сыграют главные роли, но и поработают над сценарием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Фото: Getty Images

Голливудский затейник, режиссер Ридли Скотт, которому недавно исполнился 81 год, вновь работает над амбициозным и, скорее всего, кровавым проектом. Как пишет Empire, в проекте Скотта примут участие и актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые не только исполнят роли, но и поработают над сценарием.

Смотрите видео о том, почему Бен Аффлек не может справиться с алкоголизмом:

Бен и Мэтт поработают над сюжетом совместно с Николь Холофсенер ("Довольно слов"), адаптируя книгу Эрика Ягера "Последний поединок: Правдивая история боя в средневековой Франции".

Главные герои этой истории мести – нормандский рыцарь Жан де Карруж и сквайр Жак Ле Гри, которые были друзьями, но стали заклятыми врагами. Карруж возвращается с войны и обвиняет Ле Гри в изнасиловании своей жены Маргариты. Однако никто, кроме мужа, не верит словам женщины, и некий солдат обращается к королю Франции с просьбой отменить казнь Ле Гри.

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Согласно новому решению короля двое мужчин должны сразиться на дуэли на смерть. Тот, кто останется в живых, будет объявлен победителем в знак Божьей воли. И если Жан де Карруж проиграет, его жена будет сожжена на костре за ложное обвинение.

Пока никакой конкретной даты неизвестно.

Напомним, актер Трэвис Фиммел примет участие в научно-фантастическом проекте Ридли Скотта, посвященном андроидам.

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Источник: Сегодня
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