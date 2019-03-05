Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой

Актер признался, что справится с болезнью помогла Дженнифер

Бен Аффлек Фото: AFP

Голливудский актер Бен Аффлек, который официально развелся с женой Дженнифер Гарнер, на днях стал гостем на шоу Today, где откровенно рассказал о своих личных поражениях и победах.

"На самом деле меня не беспокоят разговоры об алкоголизме. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Проблема не поглощает меня целиком, но она требует от меня упорной работы", – сказал Бен ведущей шоу.

Стоит отметить, что четыре месяца назад Бен Аффлек сделал заявление, в котором подтвердил, что прошел курс лечения против алкогольной зависимости. Большую поддержку ему оказала его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Бен подчеркнул, что несмотря на развод, ему удалось сохранить хорошие отношения с Дженнифер.

"Она замечательная. Мать ваших детей всегда будет самым важным человеком в вашей жизни. И это хорошо. Мне повезло, что у моих детей такая прекрасная мама. Надеюсь, я тоже хороший отец, ведь отцы также важны. Мы обязаны быть рядом с детьми, быть частью их жизни", – добавил актер.

Напомним, что актер Бен Аффлек, похоже, взялся за ум и начал активно сниматься в кино. Недавно появился трейлер нового проекта, в котором он играет.

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