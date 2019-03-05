Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой

Актер признался, что справится с болезнью помогла Дженнифер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Фото: AFP

Голливудский актер Бен Аффлек, который официально развелся с женой Дженнифер Гарнер, на днях стал гостем на шоу Today, где откровенно рассказал о своих личных поражениях и победах.

"На самом деле меня не беспокоят разговоры об алкоголизме. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Проблема не поглощает меня целиком, но она требует от меня упорной работы", – сказал Бен ведущей шоу.

Стоит отметить, что четыре месяца назад Бен Аффлек сделал заявление, в котором подтвердил, что прошел курс лечения против алкогольной зависимости. Большую поддержку ему оказала его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Бен подчеркнул, что несмотря на развод, ему удалось сохранить хорошие отношения с Дженнифер.

"Она замечательная. Мать ваших детей всегда будет самым важным человеком в вашей жизни. И это хорошо. Мне повезло, что у моих детей такая прекрасная мама. Надеюсь, я тоже хороший отец, ведь отцы также важны. Мы обязаны быть рядом с детьми, быть частью их жизни", – добавил актер.

Напомним, что актер Бен Аффлек, похоже, взялся за ум и начал активно сниматься в кино. Недавно появился трейлер нового проекта, в котором он играет. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится этой весной Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса Появился новый трейлер "Тройной границы" с Беном Аффлеком
актер бен аффлек Дженнифер Гарнер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої