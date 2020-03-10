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Бен Аффлек закрутил роман с новой "девушкой Бонда" – СМИ

Актер был замечен в компании Аны де Армас на Кубе

Инна Петрова
Сегодня, 11:59

47-летний Бен Аффлек, который считает развод с Дженнифер Гарнер своей самой большой ошибкой, похоже, не против новых отношений. Актера заметили в компании новой "девушки Бонда" на Кубе, пишут западные СМИ.

Бен Аффлек, Ана де Армас
Бен Аффлек, Ана де Армас
Фото: Getty Images

Слухи о новом романе подогрел сам Бен Аффлек. Ему приписывают отношения с 31-летней кубинской актрисой Аной де Армас, с которой Аффлек познакомился во время работы над эротическим триллером "Глубокая вода", в котором они сыграли главные роли. Инсайдеры утверждают, что почти сразу между знаменитостями вспыхнул роман.

Так, на днях Бен и Ана побывали на Кубе, откуда родом актриса, и сходили вместе на ужин. В сети появились снимки, на которых Аффлек и де Армас запечатлены с работниками ресторана и поклонниками.

Фото: instagram.com/ivanchefsjusto/

Ранее Бена Аффлека и Ану де Армас видели в местном баре Нового Орлеана, где снимали "Глубокие воды".

Кубино-испанская актриса Ана де Армас была замужем за актером Марком Клотетом, но развелась с ним в 2013 году. После этого у девушки было несколько романов, по слухам, даже с Брэдли Купером.

Что касается Бена Аффлека, то он 10 лет был в браке с Дженнифер Гарнер, с которой развелся в 2015 году. У звезд есть трое детей.

Смотрите сюжет о романах звезд, которые начались на съемочной площадке:

Недавно Леди Гага подтвердила слухи о новом романе и показала фото с бойфрендом.

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