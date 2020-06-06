Бен Аффлек завел приватный аккаунт в Instagram и подписался на бывшую жену

У актера также есть официальный открытый аккаунт

47-летний Бен Аффлек, который закрутил роман с новой "девушкой Бонда", завел тайный аккаунт в Instagram. Отметим, что у звезды кино уже есть открытый профиль, на который подписаны более 4-х миллионов пользователей. Там актер в основном публикует снимки с благотворительных мероприятий и рассказывает о своих новых проектах.

Вероятно, Аффлек решил отгородить свою личную жизнь от публики и завел новый закрытый аккаунт в социальной сети, чтобы там публиковать фото только для близких.

Второй профиль Бена обнаружила журналистка из Нью-Йорка Келси Уикман, которая поделилась в Twitter своей находкой.

Скриншот twitter.com/kelsaywhat

В шапке найденного профиля значится имя Бен, на фото сам Аффлек, целующийся со своей новой девушкой Аной де Армас, а в подписках только три страницы: Ана, бывшая жена Дженнифер Гарнер. А вот третье имя фанаты еще не вычислили.

При этом Бен подписан со своей приватной страницы всего на 14 аккаунтов. В информации о новом профиле также есть короткое описание: "Просто папа, который иногда снимает фильмы".

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 год. За это время они трижды стали родителями. Актер уже познакомил свою новую девушку Ану де Армас с двумя дочерьми и сыном.

А еще влюбленные вместе отпраздновали недавний день рождения Аны. 30 апреля ей исполнилось 32 года.

Ана де Армас и Бен Аффлек | Фото: instagram.com/ana_d_armas/

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