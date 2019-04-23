Бенедикт Камбербэтч с женой посетили премьеру "Мстителей"

В последнее время супруги редко выходят в свет вместе

Бенедикт Камбербэтч и его супруга Софи Хантер Фото: AFP

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера самого ожидаемого фильма этой весны "Мстители: Финал". Главные роли в этом фильме исполнили Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Джереми Реннер и другие актеры.

На премьере также побывал 42-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч со своей 410летней супругой Софи Хантер. К ним было приковано особое внимание фотографов, так как пара в последнее время редко выходит в свет.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: AFP

Для мероприятия Бенедикт выбрал темно-синий костюм, а его супруга Софи платье на одно плечо и босоножки в тон наряду.

Отметим, что в сентябре 2018 года появилась информация о том, что Бенедикт и Софи в третий раз станут родителями. Супругу Камбербэтча папарацци запечатлели с округлившимся животиком, однако после этого сообщений о том, что у пары родился третий ребенок не появлялось.

Не так давно мы сообщали, что Бенедикт Камбербэтч сбил человека.

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