Бенедикт Камбербэтч в третий раз станет отцом – СМИ
Актер уже воспитывает двоих сыновей
По сообщениям, которые появились в британских СМИ, известный британский актер Бенедикт Камбербэтч готовится стать отцом в третий раз. Звезда сериала "Шерлок" уже счастливый отец двоих сыновей – в июне 2015 года супруга Бенедикта, София Хантер, подарила ему сына Кристофера Карлтона, а в марте 2017 у пары родился второй сын – Хэл.
Теперь же, по догадкам западной прессы, Бенедикт и Софи ждут третьего ребенка. Такой вывод британские журналисты сделали тогда, когда пара появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Софи вышла в свет в красном платье свободного кроя, сквозь которое проглядывался округлившийся животик.
Пара пока не комментировала слухи. Кроме видео также стали доступны новые кадры с красной дорожки. На фото Софи также позирует фотографам в весьма свободном платье, отнюдь не облегающем талию.
Напомним, Бенедикт Камбербэтч назван самым красивым веганом года.
Отметим, что 19 июля, знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч праздновал свой день рождения. Мы сделали подборку самых знаковых его ролей.