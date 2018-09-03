Бенедикт Камбербэтч в третий раз станет отцом – СМИ

Актер уже воспитывает двоих сыновей

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер. Фото: Getty

По сообщениям, которые появились в британских СМИ, известный британский актер Бенедикт Камбербэтч готовится стать отцом в третий раз. Звезда сериала "Шерлок" уже счастливый отец двоих сыновей – в июне 2015 года супруга Бенедикта, София Хантер, подарила ему сына Кристофера Карлтона, а в марте 2017 у пары родился второй сын – Хэл.

Теперь же, по догадкам западной прессы, Бенедикт и Софи ждут третьего ребенка. Такой вывод британские журналисты сделали тогда, когда пара появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Софи вышла в свет в красном платье свободного кроя, сквозь которое проглядывался округлившийся животик.

Публикация от Roberto Giacomelli (@darksidecinema) 30 Авг 2018 в 3:51 PDT

Пара пока не комментировала слухи. Кроме видео также стали доступны новые кадры с красной дорожки. На фото Софи также позирует фотографам в весьма свободном платье, отнюдь не облегающем талию.

Фото: Getty

Напомним, Бенедикт Камбербэтч назван самым красивым веганом года.

Отметим, что 19 июля, знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч праздновал свой день рождения. Мы сделали подборку самых знаковых его ролей.



