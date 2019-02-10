"Беременна?" Надя Дорофеева покорила изящным образом на Неделе моды в Нью-Йорке

Певица появилась в необычном образе и поклонники заподозрили ее в беременности

Надя Дорофеева Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева, которая с Александрой Кучеренко пришли на Неделю моды в Киеве в одинаковых нарядах, удивила поклонников новым ярким образом.

Артистка просто произвела фурор в сети своими новыми снимками из США, куда она отправилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Отметим, что этот наряд дал поклонникам повод также заподозрить, что Дорофеева – беременна.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько фото, на которых она запечатлена в белом платье с ассиметричным подолом, кожаном берете и сапогах в тон. Завершают образ пальто в клетку и белый пояс.

Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/ 1/6

"Мой первый образ на #nyfw2019", – написала Дорофеева в соцсети.

Поклонники восхитились нарядом Нади и предположили, что артистка ожидает ребенка. "Очень красивые фото", "Икона стиля", "Ребята, хватит задавать вопрос "ты беременна?" или " ты случайно не беременна?" когда надо будет Надя скажет если посчитает нужным! Успокойтесь уже", "Надя ты беременна или пояс зажимает живот", "Надюшка ты случайно не беременна?", – пишут подписчики.

Напомним, недавно Надя Дорофеева присоединились ко всеобщему флешмобу, в рамках которого звезды показывают свои фото десятилетней давности. На своей странице в Instagram Надя разместила фото, на котором ей всего 18 лет. Также Надя Дорофеева запостила новый снимок, сделанный на отдыхе.

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