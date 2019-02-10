Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Беременна?" Надя Дорофеева покорила изящным образом на Неделе моды в Нью-Йорке

Певица появилась в необычном образе и поклонники заподозрили ее в беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Надя Дорофеева Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева
Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева, которая с Александрой Кучеренко пришли на Неделю моды в Киеве в одинаковых нарядах, удивила поклонников новым ярким образом. 

Артистка просто произвела фурор в сети своими новыми снимками из США, куда она отправилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Отметим, что этот наряд дал поклонникам повод также заподозрить, что Дорофеева – беременна.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько фото, на которых она запечатлена в белом платье с ассиметричным подолом, кожаном берете и сапогах в тон. Завершают образ пальто в клетку и белый пояс.

Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева на Недели моды в Нью-Йорке Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
1/6

"Мой первый образ на  #nyfw2019", – написала Дорофеева в соцсети.

Поклонники восхитились нарядом Нади и предположили, что артистка ожидает ребенка. "Очень красивые фото", "Икона стиля", "Ребята, хватит задавать вопрос "ты беременна?" или " ты случайно не беременна?" когда надо будет Надя скажет если посчитает нужным! Успокойтесь уже", "Надя ты беременна или пояс зажимает живот", "Надюшка ты случайно не беременна?", – пишут подписчики.

Напомним, недавно Надя Дорофеева присоединились ко всеобщему флешмобу, в рамках которого звезды показывают свои фото десятилетней давности. На своей странице в Instagram Надя разместила фото, на котором ей всего 18 лет. Также Надя Дорофеева запостила новый снимок, сделанный на отдыхе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В атласной рубашке: Надя Дорофеева сходила на UFW В классическом стиле: Надя Дорофеева восхитила непривычным образом Надя Дорофеева показала фигуру на пикантном фото в постели
неделя моды певица Надя Дорофеева
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать

Популярные статьи

Вчера, 17:01Психология

Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

Вчера, 15:35Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 14:58Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

Вчера, 12:43Шоу-бизнес

Вот это да: Петросян после развода "показал девятимесячного малыша"

Вчера, 11:28Шоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Вчера, 09:31Шоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

Вчера, 08:24Шоу-бизнес

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

Вчера, 07:02Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

8 февраляFood

Быстрый пирог с замороженной вишней

8 февраляFun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 февраляШоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

7 февраляFun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

7 февраляШоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Новости партнеров

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Коты полезны для здоровья
Коты полезны для здоровья
Ленивая лазанья без специальных листов. Секрет приготовления
Ленивая лазанья без специальных листов. Секрет приготовления
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма