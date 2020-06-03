Беременная Alyosha спровоцировала слухи о беременности двойней

Певица и лидер группы "Антитіла" станут родителями в третий раз

Украинская певица Alyosha и ее супруг, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя уже этим летом станут родителями в третий раз. Свою беременность артистка долгое время скрывала, пока не стал заметен живот. Новость о том, что Alyosha в третий раз станет мамой, пара сообщила в конце апреля.

Лидер группы "Антитіла" говорил, что хочет еще одного мальчика. Но оказалось, что Alyosha ждет девочку. Вместе звездная пара уже воспитывает двоих сыновей – Романа и Марка.

Недавно 34-летняя Alyosha опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором демонстрирует заметно округлившийся живот. Но не это вызвало бурю эмоций у поклонников, а подпись к снимку.

Под опубликованным снимком исполнительница спросила подписчиков: "Сколько девушек на этом фото?". Пользователи расценили это как признание о беременности двойней и засыпали звезду предположениями, что она родит двоих детей.

Alyosha призналась, что Тарас Тополя очень хотел двойню:

Еще одна украинская певица TARABAROVA тоже готовится стать мамой. Ранее 29-летняя исполнительница поделилась трогательными черно-белыми фото, на которых позирует с округлившимся животиком.

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