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Беременная дочь Ольги Сумской очаровала кадром в нижнем белье

Антонина Паперная станет мамой во второй раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09

В семье украинской актрисы Ольги Сумской грядет пополнение. Антонина Паперная, которая недавно впервые показала дочь, беременна вторым ребенком. Теперь 29-летняя актриса очаровала подписчиков новым снимком, на котором позирует в нижнем белье.

На своей странице в Instagram Антонина Паперная поделилась кадром в ночной рубашке и полупрозрачном черном халате. Объемная укладка и выразительный макияж сделали образ артистки более ярким. Однако главный акцент на фото – округлившийся животик Антонины. "Утро", – лаконично подписала кадр девушка.

Беременная Антонина Паперная
Беременная Антонина Паперная
Фото: Instagram/tonya_papernaya

Отметим, изначально новость о беременности дочери подтвердила именно Ольга Сумская: "Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов, кто это будет: внук или внучка? Ждем", – поделилась актриса.

А на днях Ольга Сумская прокомментировала появление своей двухлетней внучки на обложке глянца:

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликте со старшей дочерью Антониной Паперной.

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