Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Антонина на кадре запечатлена вместе с Владимиром Ягличем

Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной Фото: Instagram/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная ждет второго ребенка. Народная артистка Украины не скрывает, что очень рада скорому пополнению в семье. Сама же Антонина решила порадовать поклонников и опубликовала на своей странице редкое фото со своим возлюбленным – Владимиром Ягличем.

Ольга Сумская прокомментировала новость о том, что станет бабушкой. Детали в сюжете:

Отметим, что два года назад у пары родилась девочка Ева, но к алтарю они пока не спешат и не состоят в официальном браке. На данный момент дочь Сумской в ожидании второго ребенка. Модель не афиширует свою личную жизнь, но все же сделала исключение и поделилась черно-белым кадром, на котором позирует вместе с Владимиром.

Антонина Паперная c Владимиром Фото: Instagram/tonya_papernaya

Семейный снимок был сделан в музее Санкт-Петербурга – знаменитом Эрмитаже, и вызвал восторженные комментарии со стороны подписчиков.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Сумская усыпала Сеть архивными фото с сестрой Натальей. Кроме того актриса призналась, что они с Виталием Борисюком изменяли друг другу. Оказывается, семейная жизнь звездной пары не всегда была безоблачной.

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