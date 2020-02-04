Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Антонина на кадре запечатлена вместе с Владимиром Ягличем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Фото: Instagram/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная ждет второго ребенка. Народная артистка Украины не скрывает, что очень рада скорому пополнению в семье. Сама же Антонина решила порадовать поклонников и опубликовала на своей странице редкое фото со своим возлюбленным – Владимиром Ягличем.

Ольга Сумская прокомментировала новость о том, что станет бабушкой. Детали в сюжете:

Отметим, что два года назад у пары родилась девочка Ева, но к алтарю они пока не спешат и не состоят в официальном браке. На данный момент дочь Сумской в ожидании второго ребенка. Модель не афиширует свою личную жизнь, но все же сделала исключение и поделилась черно-белым кадром, на котором позирует вместе с Владимиром.

Антонина Паперная c Владимиром
Антонина Паперная c Владимиром
Фото: Instagram/tonya_papernaya

Семейный снимок был сделан в музее Санкт-Петербурга – знаменитом Эрмитаже, и вызвал восторженные комментарии со стороны подписчиков.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Сумская усыпала Сеть архивными фото с сестрой Натальей. Кроме того актриса призналась, что они с Виталием Борисюком изменяли друг другу. Оказывается, семейная жизнь звездной пары не всегда была безоблачной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ольга Сумская прокомментировала новость о том, что снова станет бабушкой Ольга Сумская усыпала Сеть архивными фото с сестрой Натальей Ольга Сумская рассказала о беременности, отношениях с мужем Виталием Борисюком и сестрой-актрисой
шоу-бизнес беременность актриса Ольга Сумская Антонина Паперная
Реклама

Новости партнеров

Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:45Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:51Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
5 важливих речей, які батькам не можна робити при дитині
5 важливих речей, які батькам не можна робити при дитині