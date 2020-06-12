Беременная Джамала обнажилась в ванной: фото
Певица готовится стать мамой во второй раз
Украинская певица Джамала во время беременности часто снимается в фотосессиях. Недавно артистка растрогала поклонников снимками с мужем и сыном, а на этот раз Джа продемонстрировала свою фигуру на последнем сроке, когда вот-вот появится на свет ее второй малыш.
К слову, не только Джамала ждет пополнения в семье. Украинские артисты с начала года один за одним сообщают о предстоящем рождении, потому мы написали отдельный материал о том, кто из звезд готовится стать родителями в 2020 году.
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Беременные стремятся запечатлеть период ожидания ребенка, участвуя в очаровательных съемках, где в центре внимания, конечно, округлый живот. На черно-белых фото, которые Джамала опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном кружевном боди. Певица лежит в глубокой ванне, нежно обнимая руками живот.
"Безумно женственная, просто невероятно", – пишут в комментариях к фото фолловеры Джа.
Напомним, что о своей второй беременности Джамала сообщила в феврале. У певицы уже есть сын, которого зовут Эмир-Рахман. Его в 2018 году Джа родила от Бекира Сулейманова. Пара поженилась в 2017 году.
Подробности второй беременности Джамалы узнайте в сюжете:
Недавно певица Джамала рассказала, как совместить работу и материнство.
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