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Беременная Джамала обнажилась в ванной: фото

Сегодня, 12:00

Певица готовится стать мамой во второй раз

Украинская певица Джамала во время беременности часто снимается в фотосессиях. Недавно артистка растрогала поклонников снимками с мужем и сыном, а на этот раз Джа продемонстрировала свою фигуру на последнем сроке, когда вот-вот появится на свет ее второй малыш.

К слову, не только Джамала ждет пополнения в семье. Украинские артисты с начала года один за одним сообщают о предстоящем рождении, потому мы написали отдельный материал о том, кто из звезд готовится стать родителями в 2020 году.

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Беременные стремятся запечатлеть период ожидания ребенка, участвуя в очаровательных съемках, где в центре внимания, конечно, округлый живот. На черно-белых фото, которые Джамала опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном кружевном боди. Певица лежит в глубокой ванне, нежно обнимая руками живот.

INSTAGRAM

"Безумно женственная, просто невероятно", – пишут в комментариях к фото фолловеры Джа.

Напомним, что о своей второй беременности Джамала сообщила в феврале. У певицы уже есть сын, которого зовут Эмир-Рахман. Его в 2018 году Джа родила от Бекира Сулейманова. Пара поженилась в 2017 году.

Подробности второй беременности Джамалы узнайте в сюжете:

Недавно певица Джамала рассказала, как совместить работу и материнство.

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