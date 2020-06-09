Беременная Джамала очаровала фотосессией с мужем и сыном

Сейчас певица находится на последнем месяце беременности

Певица Джамла, которая ждет второго ребенка, очаровала Сеть фотосессией с мужем и сыном. Артистка опубликовала нежные кадры на личной странице в Instagram, которые очень понравились ее фолловерам.

На трогательных снимках артистка запечатлена вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом в поле.

На Джа красное длинное платье в мелкие цветы, а также красная шляпа, которую примерил и маленький сын знаменитости. Образ звездная мама дополнила грубыми ботинками и мейком с акцентом на губы.

INSTAGRAM

"Лето. Нежность. Забота",- коротко подписала пост исполнительница.

Поклонники оценили старания семьи и фотографа. "Респект фотографу. Креативно, нежно, по семейному атмосферно. Как-то поднадоели стандартные фото обнимающий и целующий живот от мужа", "Бомбезна фотосесія, як це красиво", "Волшебные фото", – пишут в комментариях у Джамалы.

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Ранее Джамала рассказала, как ее муж отреагировал на вторую беременность. Оказалось, что реакция супруга на предстоящее пополнение в семье была неожиданной.

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