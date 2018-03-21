Беременная Джамала представила новую песню "Крила"

Сегодня, 21 марта, в свет выходит новый сингл Джамалы "Крила". Джамала рассказала о новой композиции.

"Песня "Крила" о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", – говорит артистка.

Предыдущий сингл Джамалы "Сумую" вышел в сентябре 2017-го года. Кроме одноименной композиции, в него вошла песня "Любити".

Также, Джамала исполнила песню "Ти любов моя", которая звучит во время финальных титров украинского мультфильма "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Премьера фильма состоялась 7 марта.

Ранее беременная Джамала опубликовала фото со съемочной площадки "Голос країни-8".