Эми Шумер показала жуткие последствия процедуры ЭКО: фото

Звезда кино ужаснула снимком живота

Эми Шумер Фото: instagram.com/amyschumer

В начале мая 38-летняя голливудская актриса Эми Шумер впервые стала мамой. Звезда родила своему мужу Крису Фишеру сына. Теперь же звезда решилась подарить сыну брата и проходить процедуру ЭКО.

Смотрите видео: история невероятной Эми Шумер:

На своей странице в Instagram звезда кино опубликовала жуткий кадр после ЭКО. Живот артистки в ужасном состоянии – весь в синяках и шрамах. Как призналась сама Эми, она уже неделю как находится в процессе экстракорпорального оплодотворения.

Последствия ЕКО Фото: instagram.com/amyschumer

"Я уже неделю в ЭКО и чувствую себя действительно эмоционально подавленной. Если кто прошел через это, и, если у вас есть совет или вы не против поделиться своим опытом со мной, пожалуйста, сделайте это. Сейчас мы замораживаем мои яйцеклетки и выясняем, что делать, чтобы дать Джину родного брата", – призналась Эми Шумер.

Подписчики выразили слова поддержки актрисе и пожелали ей сил выдержать все сложности, которые ей предстоит пережить.

Напомним, что ранее эпатажная Эми Шумер показала все "прелести" материнства.

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