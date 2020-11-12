Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беременная Эмма Робертс о проблемах со здоровьем, которые чуть не привели к бесплодию: "Когда узнала, была в шоке"

Сегодня, 10:39

Врачи посоветовали актрисе заморозить свои яйцеклетки

29-летняя актриса и племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, которая вскоре впервые станет мамой, рассказала о проблемах с фертильностью (способность к рождению детей). Девушка боролась с эндометриозом перед тем, как забеременеть первенцем, пишет Cosmopolitan.

По словам Эммы, проблемы со здоровьем у нее начались еще в подростковом возрасте. Актрисе долгое время не могли поставить диагноз, который очень распространен среди женщин – эндометриоз. Он нередко становится причиной бесплодия.

Когда Робертс наконец-то поставили диагноз, врачи посоветовали ей заморозить яйцеклетки из-за проблем с фертильностью, что актриса и сделала.

Эмма Робертс
Эмма Робертс
Фото: instagram.com/emmaroberts/

"Когда я узнала о проблемах с фертильностью, я была в шоке", – поделилась Эмма.

Робертс призналась, что долгое время держала свою беременность в секрете, так как беспокоилась, что что-то может пойти не так.

"Никто не знал, кроме моей семьи. Я не хотела строить грандиозные планы. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у вас может быть, – это отсутствие плана", – сказала Эмма.

Напомним, беременная "ангел" Victoria's Secret позировала полностью обнаженной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ми-ми-ми дня: Alyosha показала новое фото с маленькой дочкой Рон из «Гарри Поттера» рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт Надежда Мейхер впервые показала дочек и растрогала выступлением на "Танцях з зірками": видео
беременность Джулия Робертс Эмма Робертс дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID

Популярные статьи

Сегодня, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Вчера, 14:48Events

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Вчера, 12:40Афиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

Вчера, 11:12Fun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряFun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

10 ноябряEvents

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять