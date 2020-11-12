Беременная Эмма Робертс о проблемах со здоровьем, которые чуть не привели к бесплодию: "Когда узнала, была в шоке"

Врачи посоветовали актрисе заморозить свои яйцеклетки

29-летняя актриса и племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, которая вскоре впервые станет мамой, рассказала о проблемах с фертильностью (способность к рождению детей). Девушка боролась с эндометриозом перед тем, как забеременеть первенцем, пишет Cosmopolitan.

По словам Эммы, проблемы со здоровьем у нее начались еще в подростковом возрасте. Актрисе долгое время не могли поставить диагноз, который очень распространен среди женщин – эндометриоз. Он нередко становится причиной бесплодия.

Когда Робертс наконец-то поставили диагноз, врачи посоветовали ей заморозить яйцеклетки из-за проблем с фертильностью, что актриса и сделала.

Эмма Робертс Фото: instagram.com/emmaroberts/

"Когда я узнала о проблемах с фертильностью, я была в шоке", – поделилась Эмма.

Робертс призналась, что долгое время держала свою беременность в секрете, так как беспокоилась, что что-то может пойти не так.

"Никто не знал, кроме моей семьи. Я не хотела строить грандиозные планы. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у вас может быть, – это отсутствие плана", – сказала Эмма.

Напомним, беременная "ангел" Victoria's Secret позировала полностью обнаженной.

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