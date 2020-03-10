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Беременная Кэти Перри потеряла близкого человека

Певица эмоционально рассказала о смерти члена своей семьи

Инна Петрова
Сегодня, 09:00

Беременная Кэти Перри, которая ранее прокомментировала пол своего ребенка, рассказала о потере близкого человека. Певица опубликовала эмоциональный пост в Instagram и поделилась архивными снимками.

Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

В профиле Кэти Перри в социальной сети появилась подборка фотографий, на которых артистка запечатлена вместе со своей бабушкой. Оказывается, родственница 35-летней Кэти умерла накануне, 8 марта. Энн Хадсон было 99 лет.

Исполнительница посвятила своей бабуле теплые слова, отметив, что та была смелой, сильной, и отличалась прекрасным чувством юмора, знанием модных трендов и обожала розовое вино и дорогие украшения.

INSTAGRAM

"Моя бабушка была бойцом. Она пережила Большую депрессию, воспитала троих детей, как швея делала G-стринги для девушек из танцевальных шоу и других подобных персонажей в Вегасе. Она всегда была искренним, веселым и приятным человеком", – рассказала Кэти Перри фолловерам.

На одном из опубликованных кадров можно заметить и будущего мужа звезды – Орландо Блума. Актер также поддерживал теплые отношения с Энн.

Смотрите сюжет о клипе Кэти Перри, который сняла украинская режиссерка Таня Муиньо:

Ранее мы вспоминали о Марине Поплавской, которой 9 марта могло исполниться 50 лет.

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