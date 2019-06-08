Беременная Лилия Подкопаева показала, как занимается спортом – фото

Спортсменка держит себя в форме даже во время беременности

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Еще весной стало известно о том, что украинская спортсменка Лилия Подкопаева беременна вторым ребенком. И пока все ждут момента, когда же малыш Лилии появится на свет, гимнастка продолжает заниматься спортом, несмотря на свое положение.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Подкопаевой в рубрике "Кофе с перцем":

Видео с занятий Подкопаева опубликовала в Insta-сторис. "Трудись или иди домой", – подписала ролик знаменитость. В коротком видео Лилия Подкопаева демонстрирует свою растяжку и желание совершенствоваться даже во время беременности.

Беременная Подкопаева занимается спортом Фото: instagram.com/podkopayeva_official

К слову, для тренировки олимпийская чемпионка выбрала черную майку, серые леггинсы и белые кроссовки.

Беременная Подкопаева занимается спортом Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева обручена с бизнесменом Игорем Дубинским, который проживает в США. Он сделал предложение звезде в спортивном зале. "Если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент", – говорит о будущем муже Подкопаева.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева рассказала о второй беременности, муже и его отношениях с детьми. Будучи беременной спорстменка также навестила свою лучшую подругу Ани Лорак в Берлине, где та выступала со своим шоу Дива.

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