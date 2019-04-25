Беременная Лилия Подкопаева рассказала о воспитании детей

Спортсменка призналась, что у них в семье есть определенный режим

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая ждет третьего ребенка, приучает своих детей к дисциплине. Звезда помолвлена с бизнесменом Игорем Дубинским, также спортсменка имеет двоих детей от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным, один из которых усыновленный сын Вадим. Сейчас Лилия большую часть времени живет в США и в эксклюзивном интервью передаче "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, как воспитывает сына и дочь.

"Действительно, есть режим, которого мы придерживаемся каждый день, каждое утро. Обязательно завтрак: здоровый, который калорийный, который дает энергию. Это могут яйца отварные, жареные, в виде омлетов, совершенно разные. Овсяные каши", – говорит Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Кроме этого, недавно в семье спортсменки появился домашний любимец – французский бульдог по кличке Бенджамин.

"Дети за него тоже несут ответственность. Утренняя прогулка, кормление. Я пока приготовлю ему его завтрак, дети должны обязательно ему уделить внимание, погулять погулять перед школой. Бенечка – наш любимец, мы просто все млеем", – делится чемпионка.

Напомним, Лилия Подкопаева рассказала о второй беременности, муже и его отношениях с детьми.

Ранее стало известно, когда третий ребенок Лилии Подкопаевой появится на свет.

Другие интересные подробности из жизни Лилии Подкопаевой смотрите в видео ниже:

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