Беременная Меган Маркл устроила вечеринку baby shower в Нью-Йорке

37-летняя Меган на последних месяцах беременности повеселилась с друзьями

Меган Маркл в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая беременна первенцем и уже известно, как назовут малыша, тайно слетала в Нью-Йорк. 37-летняя герцогиня Сассекская провела вечеринку baby shower и собрала всех своих друзей.

Так, 19 февраля папарацци успели сфотографировать Меган возле отеля The Mark. По информации западных СМИ, именно так прошла вечеринка в честь рождения будущего малыша. Даже ходят слухи о том, что некоторые гости были с подарками, которые оформлены в зелено-голубых цветах.

Кроме этого, бывшая актриса провела время с близкими друзьями. С подругой Эбигейл Спенсер супруга принца Гарри посетила музей Met Breuer и отель The Surrey.

Меган Маркл с подругой в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Для такого выхода Меган Маркл надела пальто William Vintage, узкие черные джинсы Hatch Denim, бежевые туфли Stuart Weitzman. Ее образ завершили серая сумка от Carolina Herrera и солнцезащитные очки Le Specs.

Кроме того, по информации издания Daily Mail, жена внука королевы Британии посетила ресторан Ральфа Лорена The Polo Bar вместе с друзьями, среди которых была Серена Уильямс и Джессика Малруни. Также Меган встретилась с директором клуба Soho Маркусом Андерсоном. Второй выход Маркл был в роскошном пальто от Виктории Бекхэм и атласных сапогах от Isabel Marant.

Меган Маркл в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Напомним, на экраны выйдет провокационный фильм с участием Меган Маркл. Роль в фильме весьма провокационна, Меган примеряет много соблазнительных нарядов. Правда, и фильм снят еще в 2011 году, когда она даже не была знакома с Гарри.

Кроме этого, 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе.

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