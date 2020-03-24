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Беременная вдова Хита Леджера тайно вышла замуж – СМИ

Актриса после смерти Хита Леджера обрела счастье

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:01

Голливудская актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла. Звездная пара устроила закрытую церемонию в кругу ближайших родственников. Отметим, что еще в феврале этого года фотографам удалось запечатлеть Мишель с округлившимся животом и помолвочным кольцом на безымянном пальце.

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Как сообщает Us Weekly, ее избранник сделал предложение сразу после того, как узнал о беременности Мишель. Для него этот ребенок будет первенцем, в то время как у Мишель уже есть дочь от Хита Леджера, который умер от передозировки обезболивающими в 2008 году. Где и когда прошла торжественная церемония, пока неизвестно.

Мишель Уильямс и Томас Кайл
Мишель Уильямс и Томас Кайл
Фото: Getty Images

После смерти Хита Леджера Мишель Уильямс на протяжении 10 лет не решалась заводить новые отношения. С режиссером Томасом Кайлом актриса познакомилась на съемочной площадке. Они вместе работали над сериалом Fosse/Verdon. Мишель и Томас не комментируют личную жизнь, однако инсайдеры из их близкого окружения уверяют, что наконец Мишель Уильямс счастлива.

Смотрите в сюжете, как западные селебрити скрывают беременность:

Недавно 39-летняя Мишель Уильямс развелась со своим мужем, композитором Филом Эльверумом, за которого тайно вышла замуж в 2018 году.

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