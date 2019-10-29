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Беременная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала эпатажный наряд на Хэллоуин

Звезда показала аппетитные формы на последних месяцах беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Беременная Эшли Грэм
Беременная Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм беременна первенцем. Об этом звезда вместе с мужем Джастином Эрвином сообщила в день их годовщины. В течение беременности Эшли не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды, а накануне Хэллоуина решила эпатировать публику сексуальным образом.

Смотрите также видео: Эшли Грэм спела в караоке

Так, на своей странице в Instagram пышнотелая Эшли Грэм опубликовала фото, на которых позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает аппетитные формы беременной модели plus-size. Красные волосы и яркий мейкап сделали образ еще более праздничным.

Эшли Грэм в праздничном образе
Эшли Грэм в праздничном образе
Фото: instagram.com/ashleygraham

Беременная Эшли Грэм
Беременная Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм продемонстрировала образ на Хэллоуин
Эшли Грэм продемонстрировала образ на Хэллоуин
Фото: instagram.com/ashleygraham

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Так, на своей странице в Instagram Эшли поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

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