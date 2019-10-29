Беременная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала эпатажный наряд на Хэллоуин
Звезда показала аппетитные формы на последних месяцах беременности
Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм беременна первенцем. Об этом звезда вместе с мужем Джастином Эрвином сообщила в день их годовщины. В течение беременности Эшли не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды, а накануне Хэллоуина решила эпатировать публику сексуальным образом.
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Так, на своей странице в Instagram пышнотелая Эшли Грэм опубликовала фото, на которых позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает аппетитные формы беременной модели plus-size. Красные волосы и яркий мейкап сделали образ еще более праздничным.
Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Так, на своей странице в Instagram Эшли поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.
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