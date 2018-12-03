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Беременная Регина Тодоренко официально вышла замуж

Для церемонии певица выбрала летящее платье кофейного цвета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Фото: Viva
Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Фото: Viva

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая в интересном положении поплавала в бассейне, наконец-то подтвердила, что вышла замуж. Так, Регина на 9 месяце беременности официально зарегистрировала свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

Как рассказала Тодоренко, бракосочетание состоялось 25 октября. Этот день особенный для звезды, ведь 25 октября дни рождения отпраздновали папа Регины и ее возлюбленный Влад, пишет Viva. Для события беременная Регина выбрала летящее платье кофейного цвета.

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Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова
Фото: Viva

По словам Регины, церемония была скромной. На ней присутствовали только самые близкие и родственники. Но пара планирует закатить шумную вечеринку весной. "Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", – призналась певица.

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Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова
Фото: Viva

Также артистка поделилась, что пока еще раздумывает над тем брать ли фамилию мужа, поскольку ее имя Регина Тодоренко – уже бренд. Но в общем, призналась звезда, ей нравится, как звучит Регина Топалова, поэтому сейчас артистка еще размышляет над этим.

Напомним, что в начале ноября Регина Тодоренко снялась в клипе своего возлюбленного. Влад Топалов презентовал новый клип на песню "Там, где ты".

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Источник: "Сегодня"
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