Беременная Регина Тодоренко официально вышла замуж

Для церемонии певица выбрала летящее платье кофейного цвета

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Фото: Viva

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая в интересном положении поплавала в бассейне, наконец-то подтвердила, что вышла замуж. Так, Регина на 9 месяце беременности официально зарегистрировала свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

Как рассказала Тодоренко, бракосочетание состоялось 25 октября. Этот день особенный для звезды, ведь 25 октября дни рождения отпраздновали папа Регины и ее возлюбленный Влад, пишет Viva. Для события беременная Регина выбрала летящее платье кофейного цвета.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова Фото: Viva

По словам Регины, церемония была скромной. На ней присутствовали только самые близкие и родственники. Но пара планирует закатить шумную вечеринку весной. "Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", – призналась певица.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова Фото: Viva

Также артистка поделилась, что пока еще раздумывает над тем брать ли фамилию мужа, поскольку ее имя Регина Тодоренко – уже бренд. Но в общем, призналась звезда, ей нравится, как звучит Регина Топалова, поэтому сейчас артистка еще размышляет над этим.

Напомним, что в начале ноября Регина Тодоренко снялась в клипе своего возлюбленного. Влад Топалов презентовал новый клип на песню "Там, где ты".