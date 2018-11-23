Беременная Регина Тодоренко показала свое занятие йогой

Телеведущая должна скоро родить первенца

Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая всю беременность вела активный образ жизни и показывала отличную растяжку, вновь удивила поклонников своими спортивными достижениями.

Девушка публиковала в Iсвоем nstagram фото, на котором запечатлена в асане йоги. Она отметила пост хештегом "созерцание". Стоит отметить, что Регина сейчас на девятом месяце беременности, но отлично чувствует себя и занимается йогой.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Напомним, недавно Регина Тодоренко посетила со своим женихом, российским исполнителем Владом Топаловым, одну из церемоний, где они рассказали журналистам о том, когда их семья пополнится.

Отметим, что певица и телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые недавно побывали на балу, уже вступили в брак. Так считают фанаты звездной пары и об этом поклонники написали под новым роликом, опубликованном в Instagram. В ролике, снятом для песни "Там, где ты" Влада Топалова, пара указывает на обручальные кольца на руках.