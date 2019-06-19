Беременная Санта Димопулос очаровала сеть трогательным кадром

Певица и модель поделилась свежим фото, на котором позирует в ожидании малыша

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос беременна вторым ребенком. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram и поделилась снимком, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Судя по всему, Санта пребывает на седьмом месяце беременности.

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А теперь на странице Димопулос появился новый кадр. Модель позирует сидя в кресле в легком нюдовом платье и держит на коленях детскую одежду голубого цвета. Подписчики предположили, что таким образом Санта намекнула на пол будущего ребенка. Под фото звезда поблагодарила за многочисленные поздравления и предложила поклонникам поделиться своими историями о беременности и родах.

"Спасибо всем огромное за тёплые поздравления! Прочла каждое со слезами счастья! Девочки, среди нас есть ещё беременяшки? Пишите в комментариях какой срок! Интересно обсуждать наши темы?) Мне есть много чем поделиться с вами", – написала Санта.

Санта Димопулос беременна вторым ребенком Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, Санта Димопулос состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара оформила отношения осенью 2015 года.

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