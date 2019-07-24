Беременная Санта Димопулос показала, чем занимается перед родами

Звезда ждет второго ребенка

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос беременна вторым ребенком. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram и поделилась снимком, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Судя по всему, сейчас Санта пребывает на восьмом месяце беременности.

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Рожать Санта Димопулос планирует рожать во Франции и уже прилетела в Монако. В преддверии пополнения в семье звезда призналась, что позволяет себе лениться. На четыре дня артистка пропала из Instagram, так как все это время смотрела сериалы и спала.

"Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! "У вас всё в порядке?", "Что-то случилось?" и т.д. Случилось. Мне лень! Люблю жару, но не на 34й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше", – написала Санта.

Беременная Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, Санта Димопулос состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара оформила отношения осенью 2015 года.

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