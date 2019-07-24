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Беременная Санта Димопулос показала, чем занимается перед родами

Звезда ждет второго ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос беременна вторым ребенком. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram и поделилась снимком, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Судя по всему, сейчас Санта пребывает на восьмом месяце беременности.

Смотрите видео о том, как западные актрисы скрывают беременность:

Рожать Санта Димопулос планирует рожать во Франции и уже прилетела в Монако. В преддверии пополнения в семье звезда призналась, что позволяет себе лениться. На четыре дня артистка пропала из Instagram, так как все это время смотрела сериалы и спала.

"Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! "У вас всё в порядке?", "Что-то случилось?" и т.д. Случилось. Мне лень! Люблю жару, но не на 34й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше", – написала Санта.

Беременная Санта Димопулос
Беременная Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, Санта Димопулос состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара оформила отношения осенью 2015 года. 

Ранее мы также писали, что Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности.

Напомним, стало известно, действительно ли беременна Николь Кидман.

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