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Беременная Санта Димопулос показала фигуру в прозрачном халате

Модель и певица поделилась личными правилами ухода во время беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Беременная Санта Димопулос
Беременная Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя украинская певица и модель, экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос беременна во второй раз. Звезда ждет ребенка от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, с которым состоит в браке с 2015 года. 

Даже на последнем месяце беременности Санта Димопулос не перестает восхищать поклонников внешним видом. По словам артистки, она уделяет много внимания уходу за собой в ожидании малыша. Так, Санта пьет много воды, занимается спортом, ходит на массаж и посещает салон красоты в обычном режиме. На своей странице в Instagram звезда впечатлила подписчиков отличной формой.

Санта Димопулос ждет второго ребенка
Санта Димопулос ждет второго ребенка
Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос поделилась правилами ухода за собой во время беременности:

  • увлажнять кожу маслами и питательными кремами;
  • пить много воды. Совет актуален всегда, особенно летом. Больше пьёшь – меньше ешь;
  • делать лимфодренажный массаж. Выводит лишнюю жидкость, тем самым снимает отёк и усталость. Я старалась делать всю беременность ручной и айкун (противопоказаний нет);
  • плавать. Тренировка без нагрузки на спину, поясницу и суставы;
  • когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, – это занятия спортом:). Но в бассейне (или любом другом водоеме) вы весите всего одну десятую того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением;
  • пользоваться пилингом и грубой щеткой;

Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

  • маникюр, педикюр в обычном режиме (раз в две недели);
  • спорт. Первый триместр, второй почти весь отдыхала (лентяйка), третий плаваю (даже от резинок начинает тянуть них живота);
  • волосы не крашу в принципе, стриглась один раз.

Ранее мы также писали, что Санта Димопулос опубликовала редкое фото с 11-летним сыном от Андрея Джеджулы – Даниэлем.

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