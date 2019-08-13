Беременная Санта Димопулос показала фигуру в прозрачном халате
Модель и певица поделилась личными правилами ухода во время беременности
32-летняя украинская певица и модель, экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос беременна во второй раз. Звезда ждет ребенка от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, с которым состоит в браке с 2015 года.
Даже на последнем месяце беременности Санта Димопулос не перестает восхищать поклонников внешним видом. По словам артистки, она уделяет много внимания уходу за собой в ожидании малыша. Так, Санта пьет много воды, занимается спортом, ходит на массаж и посещает салон красоты в обычном режиме. На своей странице в Instagram звезда впечатлила подписчиков отличной формой.
Санта Димопулос поделилась правилами ухода за собой во время беременности:
- увлажнять кожу маслами и питательными кремами;
- пить много воды. Совет актуален всегда, особенно летом. Больше пьёшь – меньше ешь;
- делать лимфодренажный массаж. Выводит лишнюю жидкость, тем самым снимает отёк и усталость. Я старалась делать всю беременность ручной и айкун (противопоказаний нет);
- плавать. Тренировка без нагрузки на спину, поясницу и суставы;
- когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, – это занятия спортом:). Но в бассейне (или любом другом водоеме) вы весите всего одну десятую того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением;
- пользоваться пилингом и грубой щеткой;
- маникюр, педикюр в обычном режиме (раз в две недели);
- спорт. Первый триместр, второй почти весь отдыхала (лентяйка), третий плаваю (даже от резинок начинает тянуть них живота);
- волосы не крашу в принципе, стриглась один раз.
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