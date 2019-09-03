Беременная Санта Димопулос перед родами показала фигуру в купальнике: фото

Экс-участница "ВИА Гры" наслаждается отдыхом в Монако

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя украинская модель и экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос беременна во второй раз. Звезда ждет ребенка от совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, с которым состоит в браке с 2015 года. Сейчас артистка находится в Монако, где и собирается рожать.

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А пока Санта на последних месяцах беременности наслаждается красотой Монако и делится красочными фото. На новых снимках красотка в купальниках и соблазнительном белье демонстрирует животик. Ко всему, под опубликованными кадрами Санта размышляет о предстоящей беременности и делится своим опытом.

31 Авг 2019 в 9:04 PDT INSTAGRAM (@santadimopulos)

"Еще на 8-ом месяце я была на консультации у анестезиолога. Тут это обязательно, независимо от решения рожать с анестезией или без. Во Франции 8 из 10 женщин рожают с обезболиванием. Француженки страдать не любят. Для людей с сильным болевым синдромом (как у меня) ЭА – просто спасение", – написала Санта.

30 Авг 2019 в 12:44 PDT INSTAGRAM (@santadimopulos)

Ранее мы также писали, что Санта Димопулос опубликовала редкое фото с 11-летним сыном от Андрея Джеджулы – Даниэлем.

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