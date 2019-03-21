Беременная Снежана Бабкина показала, как занимается йогой

Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце беременности

Снежана Бабкина беременна Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В начале марта стало известно, что украинский музыкант Сергей Бабкин станет отцом в четвертый раз. Его жена супруга Снежана Бабкина ждет третьего ребенка. Сейчас она пребывает на седьмом месяце беременности. Судя по всему, Снежана – из числа тех женщин, которые не воспринимают беременность как болезнь. Супруга Сергея Бабкина по-прежнему ведет активный образ жизни.

О том, что Снежана и Сергей увлекаются йогой, известно давно. А на днях на странице Снежаны Бабкиной в Instagram появилось фото, на котором она демонстрирует асаны, будучи на седьмом месяце беременности.

"Международный День счастья празднуем так!!! С Праздником!", – написала Снежана.

Снежана Бабкина занимается йогой на седьмом месяце беременности Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, 40-летний Сергей и 33-летняя Снежана Бабкины уже воспитывают троих детей: старшего сына Илью – от предыдущих отношений Сергея, младшего Артура и дочь Веселину.

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