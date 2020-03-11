Беременная Софи Тернер отправилась на отдых с мужем: новые фото звезды
Фотографам удалось запечатлеть актрису с округлившимся животом
Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер беременна первенцем. Актриса официально не комментирует информацию о ее положении, но фотографам удалось запечатлеть знаменитость на отдыхе в Мексике, куда она отправилась вместе со своим супругом Джо Джонасом – участником рок-группы Jonas Brothers.
Звездные супруги отправились на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, где и попали в объективы папарацци. На одном из фото Софи Тернер запечатлена в купальнике. Низ живота окутан полотенцем, но несмотря на это можно разглядеть округлившийся животик знаменитости.
Пара пока взяла паузу и ничего не постит в социальных сетях. Видимо, супруги не готовы пока сообщать о скором пополнении в семье.
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Напомним, что пара поженилась в июле 2019 года, хотя официально узаконила свой брак в начале мая 2019-го года. Отметим, что совсем недавно 23-летняя актриса получила роль в новом сериале.
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