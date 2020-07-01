Беременная TARABAROVA выпустила эмоциональный клип на песню"Крила": видео

Песня о счастье в простых вещах и вере друг в друга

Украинская певица TARABAROVA, которая недавно купила дом под Киевом, представила макси-сингл "Крила", который записала совместно с артистом INPLUS. Волшебный сюрреалистический клип снял украинский режиссер DVIZHON.

Интересно, что началом сотрудничества Светланы Тарабаровой и солиста группы INPLUS стала случайная встреча в коридоре студии звукозаписи.

TARABAROVA на съемках клипа "Крила" Фото: instagram.com/tarabarova

"Работая над новым треком я внезапно услышала за стеной несколько нот, которые затронули что-то в моем сердце. А пообщавшись с Андреем почувствовала, что объединив усилия, мы сможем через музыкальные импульсы напомнить людям, как важно в отношениях дарить искреннюю любовь, дарить крылья", – рассказала Светлана.

Новый макси-сингл состоит из четырех версий песни: original, liquid funk version, orchestra version и dance mix. Идею визуализации эффектной песни придумал режиссер клипа.

"Вспоминаю ту легкость и тепло, с которым мы вместе создавали это видео. Уверен, что отправив его любимому человеку вы обязательно подарите ему крылья!", – сказал DVIZHON.

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