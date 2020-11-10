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Беременная вторым ребенком Мерьем Узерли из "Великолепного века" выходит замуж

Сегодня, 14:51

Избранником актрисы стал американский бизнесмен

В начале сентября этого года стадо известно, что 37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", ждет второго ребенка. Теперь же актриса готовится выйти замуж! Об этом она сообщила в интервью турецкому изданию Hürriyet.

Избранником Мерьем стал американский бизнесмен. Имя будущего супруга Узерли не называет, пока это секрет. Известно, что возлюбленный Мерьем сделал ей предложение уже давно, но пока что к свадьбе актриса не готова, одна из причин – пандемия коронавируса.

Мерьем Узерли с дочкой Ларой
Мерьем Узерли с дочкой Ларой
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Пара вместе живет в столице Германии – Берлине, и ждут их общего ребенка – Узерли находится на седьмом месяце беременности.

Ранее Мерьем Узерли состояла в отношениях с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Влюбленные даже объявили о помолвке. В августе 2013 года они расстались. В конце августа того года Мерьем объявила, что находится на четвертом месяце беременности. В феврале 2014 года у актрисы родилась дочь Лара. Отметим, что Мерьем имеет турецкие и немецкие корни.

Ранее мы сообщали, что Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз.

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