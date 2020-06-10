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Беременная вторым ребенком TARABAROVA купила дом под Киевом: первые фото

Сегодня, 15:08

Певица 13 лет арендовала жилье и только сейчас решилась на свое

Украинская певица TARABAROVA, которая беременна вторым ребенком, сообщила еще одну радостную новость поклонникам – она вместе с мужем приобрела жилье.

На своей странице в Instagram 29-летняя исполнительница призналась, что после 13 лет арендованного жилья они наконец-то приобрели свое собственное. Также артистка поделилась первыми фото, которое они вместе с семьей сделали на фоне дома.

Семья TARABAROVA в новом доме
Семья TARABAROVA в новом доме
Фото: instagram.com/tarabarova

"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит... И вот наконец мы дома! Наконец-то у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его, и вот уже скоро будем вместе с детьми просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность. Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали только в творчество, но сейчас дом", – написала певица.

Новый дом TARABAROVA и ее супруга
Новый дом TARABAROVA и ее супруга
Фото: instagram.com/tarabarova

Она также добавила, что впереди их ждет ремонт, и попросила поделиться контактами дизайнеров.

TARABAROVA раскрыла подробности своей второй беременности:

Напомним, что TARABAROVA вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает сына Ивана. Ранее Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына.

Недавно лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь артистка скрывала свою беременность.

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