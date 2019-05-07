Беременность Меган Маркл: хронология, слухи и интересные подробности о ребенке

Герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В понедельник, 6 мая Меган Маркл благополучно родила первенца. За историей ее беременности, кажется, следил весь мир. Сегодня.Lifestyle подготовили материал, в котором вы узнаете все подробности беременности Меган Маркл начиная с первых слухов, заканчивая деталями родов герцогини и будущим именем ребенка.

Хронология событий

Первые слухи о том, что Меган Маркл беременна появились еще летом 2018 года, спустя пару месяцев после их с принцем Гарри свадьбы. Однако тогда эти домысли были лишь сплетнями западной прессы. Сообщалось, что Меган ожидает двойню, а первыми об этом узнали Кейт Миддлтон и принц Уильям, старший брат принца Гарри.

15 октября 2018 года появилось официальное заявление о том, что Меган и Гарри ждут первенца. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

После радостной новости, герцог и герцогиня Сассекские отправились объезжать Австралию и Океанию. Первую остановку они совершили в Адмиральском доме – официальной резиденции генерал-губернатора Австралии Питера Косгроува. Появление пары на публике в Австралии стало первым выходом в свет после официального объявления о беременности Меган.

Отметим, что там же, в Австралии, принц Гарри впервые объявил о том, что он вскоре впервые станет отцом.

Принц Гарри Фото: Getty Images

После Австралии Меган Маркл и принц Гарри прибыли на Фиджи. На островах пара провела несколько дней. Герцог и герцогиня Сассекские успели побывать на приеме в отель Grand Pacific, организованном президентом Фиджи, генерал-майором Джиойе Конроте. Для торжественного мероприятия Меган Маркл надела длинное голубое платье в пол от бренда SAAFiYA, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик. Это стал первый выход Меган, когда факт беременности на публике скрыть уже было невозможно.

Интересно, что беременность Меган стала предметом спекуляций и распространения слухов в СМИ и не только. Так, некоторые пользователи сети заподозрили Меган в том, что она была беременна не впервые. Неизвестные даже собрали фотодоказательства "первой беременности" Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме этого, появились слухи о том, что герцогиня Сассекская собиралась родить их с Гарри первенца, используя практики гипноза и вхождения в транс.

Так как многие в Великобритании были уверены, что у Меган и Гарри родится дочь, в СМИ появились предположения о том, как назовут малышку.

А пока все гадали, кто родится у Меган, сама герцогиня Сассекская устроила шумную вечеринку по случаю скорого рождения первенца. Baby Shower (так в США называют вечеринки для будущих мамочек) прошел в Нью-Йорке. Туда Меган пригласила самых близких друзей.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Известно, что среди гостей присутствовали Амаль Клуни и Серена Уильямс, которая взяла на себя большую часть расходов. Так, теннисистка оплатила самый дорогой гостиничный номер в Америке – пентхаус в отеле The Mark за 75 тысяч долларов. Но на этом денежные вложения в baby shower Меган Маркл отнюдь не заканчиваются.

В Нью-Йорк будущая мама прибыла на роскошном самолете, что обошлось в 125 тысяч долларов. Предположительно, возвращалась домой Меган Маркл аналогично, таким образом, расходы на транспорт автоматически удваиваются и составляют 250 тысяч долларов.

Если суммировать транспорт и гостиничный номер, получается впечатляющая сумма – 325 тысяч долларов. Британцев всерьез обеспокоили столь большие расходы на вечеринку, однако королевская семья сообщила, что baby shower Меган Маркл оплатили частные лица.

Меган Маркл Фото: AFP

На последних месяцах беременности слухи вокруг Меган Маркл не переставали расти. После вечеринки, прошедшей в Нью-Йорке, появились первые фото и видео торжества. После этого в сети стали активно обсуждать тот факт, что у Меган и Гарри все таки родится дочь. А все потому, что в расцветке декора и угощений на baby shower Меган преобладал розовый цвет.

В начале марта этого года появилась информация о том, что у Меган Маркл могли случиться преждевременные роды. Как оказалось, у Меган Маркл было несколько ложных схваток.

Спустя месяц, в середине апреля, стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри не будут позировать фотографам на пороге дворца спустя пару часов после рождения малыша. Также пара отказалась распространять слишком много информации о ребенке. Сначала герцоги Сассекские хотят отметить событие в кругу семьи. Заметим, что все три раза Кейт Миддлтон и старший брат Гарри – принц Уильям позировали со своими новорожденными детьми на ступеньках госпиталя.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой Фото: AFP

В середине апреля появились новые слухи о том, что Меган Маркл уже родила, однако их опроверг представитель королевской семьи.

24 апреля стало известно о том, что мать Меган Маркл срочно прибыла в Лондон. Это было свидетельством того, что герцогиня Сассекская начала готовиться к скорым родам.

В СМИ также появилась информация о том, что принц Гарри отложил свой визит в Амстердам ради того, чтобы присутствовать на родах жены.

Рано утром, 6 мая, у Меган Маркл начались роды. Герцогиня благополучно родила сына.

Роды Меган Маркл: все подробности

О том, что Меган Маркл родила, стало известно на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

"Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года", – говорится в заявлении. Кроме того, известен вес ребенка Меган Маркл и принца Гарри – 3,2 килограмма. Также уточнялось, что герцогиня и ребенок чувствуют себя хорошо. Более подробную информацию пара обещает сообщить в ближайшие дни.

Известно также, что принц Гарри присутствовал при родах. Сразу после появления сына на свет он вышел к журналистам и дал первый комментарий: "У Меган и у меня сегодня родился ребенок. Это было еще более удивительно, чем я мог себе представить. То, через что проходит женщина, непостижимо", – признается принц Гарри.

Рядом с Меган также находилась ее мать – Дория Регланд, которая, как мы уже сообщали, прибыла к дочери из США в Британию за несколько дней до родов.

Меган Маркл с матерью Дорией Рэгланд Фото: Getty Images

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл: имя, титул и место в очереди на престол

Титул

Похоже, Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевского титула для своего будущего ребенка. Первенец герцогини Сассекской не будет удостоен звания принца или принцессы, а также обращения "Его/Ее Величество".

Согласно указу короля Георга V, все наследники сыновей монарха по прямой мужской линии получают титулы герцогов. Сын Меган и Гарри должен получить титул "герцог Думбартонский". Примечательно, что перед рождением первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II выпустила новый указ, в котором говорилось о звании принца для всех детей герцогов Кембриджских, являющихся наследниками престола.

Такое же распоряжение Елизавета II должна была выдать за несколько месяцев до появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл, однако не сделала этого.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

Очередь на престол

В настоящее время принц Гарри занимает шестое место на британском троне – за тремя его племянниками: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ребенок Меган и Гарри – седьмой в очереди на престол.

Это означает, что принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, который являлся седьмым в очереди, теперь будет занимать восьмое место. Его две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, также переместились вниз вместе с остальными наследниками.

Имя

В западной прессе и сети было множество догадок о том, как Меган и Гарри назовут своего первенца. Так как большинство людей были уверены, что супруги ожидали девочку, вероятное имя для нее – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ранее в СМИ писали, что в случае появления девочки принц Гарри даст ей имя своей матери – леди Дианы.

Когда стало известно, что на свет появился мальчик, британцы начали делать ставки на два имени: Джеймс и Александр. Оба эти варианта опередили по популярности имена Артур, Оливер и Эдвард. Есть и другие варианты: пара может назвать сына Чарльзом, в честь отца Гарри Чарльза, принца Уэльского, Филиппом, в честь герцога Эдинбургского, дедушки Гарри или даже Генри – полное имя принца Гарри.

Отметим, что отец Меган Маркл уже прокомментировал появление на свет внука.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram