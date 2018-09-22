Беременную Джессику Симпсон заметили в Нью-Йорке на высоких каблуках

Американская певица ждет третьего ребенка

Джессика Симпсон с мужем Фото: instagram.com/jessicasimpson

Певица и актриса Джессика Симпсон, которая совсем скоро в третий раз станет мамой, попала в объективы папарацци в "Большом яблоке". Первые снимки были сделаны в аэропорту имени Джона Кеннеди, а немного позже фотографы "поймали" звезду на улицах города.

Джессика Симпсон ждет девочку Фото: Getty

Беременная певица была в обтягивающем синем платье, бежевом плаще и нюдовых лодочках на шпильке. Джессика дополнила сдержанный образ большими солнцезащитными очками и леопардовой сумкой Gucci.

Позже Джессика сама опубликовала несколько снимков из Нью-Йорка в своем Instagram. На первом она позирует на фоне города, поддерживая живот. Певица написала: "Малышка и я прощаемся с "Большим яблоком"".

Для Джессики это будет третий ребенок Фото: instagram.com/jessicasimpson

Позже звезда показала фото из самолета. "Для беременных перелеты ооочень длинные", – прокомментировала снимок Симпсон.

Джессика Симпсон страдает от продолжительных перелетов Фото: instagram.com/jessicasimpson

Напомним, июля 2014 года Джессика замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, с которым она встречалась четыре года до их свадьбы. У супругов есть двое детей – дочь Максвелл Дрю (2012) и сын Эйс (2013).

Ранее стало известно, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом сообщил официальный представитель ведущей.

Мы также писали, что актриса Кейт Хадсон беременна третьим ребенком. Радостной новостью звезда поделилась со всеми на своей странице в Instagram и даже рассекретила пол будущего ребенка.