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Беспредел в моде: Селена Гомес утроила погром офиса Coach в новом рекламном ролике

По сюжету ролика Гомес – офисный работник бренда Coach, которая после ухода коллег осталась на работе одна 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:43
Селена Гомес. Фото: Getty
Селена Гомес. Фото: Getty

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая недавно похвасталась стройной фигурой, снялась в рекламном ролике бренда Coach, для которого недавно создала вторую капсульную коллекцию и стала ее лицом. Режиссером видео стал Банни Кинни, а стилистом был Кейт Янг.

По сюжету ролика Гомес – офисный работник бренда Coach, которая после ухода коллег осталась на работе одна и устроила себе вечеринку с настоящим беспределом. Звезда под музыку танцевала на столе, ела еду шефа и примеряла одежду.

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Ролик был снят в штаб-квартире Coach в Нью-Йорке.

Напомним, недавно певица отметила день рождения своей близкой подруги блогера Кортни Бэрри, на котором сделала новую татуировку. В этот вечер четыре девушки отправились в тату-салон, чтобы сделать татуировки на память. Селена, Ракель Стивенс, Эшли Кук и сама Кортни являются лучшими подругами уже много лет, поэтому решили набить себе цифру 4. 

Ранее Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach. 

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Источник: "Сегодня"
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