Бейонсе без нарощенных волос и макияжа снялась для Vogue

Певица также рассказала о своей фигуре

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Знаменитая американская певица Бейонсе стала главной героиней сентябрьского номера Vogue. К слову, именно номера сентября считаются самыми толстыми в году. К ним готовятся с двойным усилием и обложку приглашают украсить самых популярных звезд.

Так, в интервью журналу певица размышляет на тему красоты тела и натуральности: "Я считаю, что для женщин и мужчин важно видеть и ценить естественную красоту тела. Вот почему я сняла парики, нарощенные волосы и использовала минимум макияжа для этой съемки", – объяснила Бейонсе.

Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce Фото: instagram.com/beyonce 1/8

Певица также отметила: "На сегодняшний день мои руки, плечи, грудь и бедра стали полнее. У меня есть послеродовой животик и я не спешу избавляться от него. Я думаю, что это нормально. И если мне захочется подкачать себе "кубики" я пойду в зал и буду пахать, пока не заполучу их. Но прямо сейчас, мне комфортно в моем теле, и я та, кем должна быть".

Напомним, Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе.

Ранее западные СМИ заподозрили Бейонсе в третьей беременности. Пока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.