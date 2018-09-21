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Бейонсе обвинили в убийстве и черной магии

Певицу обвиняет ее бывшая барабанщица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Нелегко приходится американской звезде Бейонсе. Недавно ее жизни угрожала опасность, а на этот раз певицу обвинили в "черной магии" и "убийстве котенка".

В подобных вещах знаменитость обвинила ее бывшая барабанщица Кимберли Томпсон, проработавшая в команде певицы семь лет. В судебных документах, которые стали доступны изданию Blast, Кимберли утверждает, что по какой-то причине Бейонсе начала против нее целую кампанию, которая включает в себя "экстремальное колдовство, темную магию" и "магические заклинания сексуального характера". Она также утверждает, что певица "убила ее котенка".

Томпсон считает, что Бейонсе контролировала ее телефонные звонки и финансы. Обращение Томпсон было отклонено судьей из-за необъяснимых обвинениях певицы " в колдовстве".

Ни со стороны Бейонсе, ни со стороны Кимберли Томпсон пока что не поступало комментариев по этому поводу.

Напомним, Бейонсе произвела фурор блестящим платьем Balmain. Снимок, размещенный в Instagram, собрал уже более двух миллионов лайков.

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